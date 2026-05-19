Alle boten van Global Sumud Flotilla onderweg naar Gaza gestopt

MARMARIS (ANP) - Er is geen enkele boot van de Global Sumud Flotilla meer onderweg naar Gaza. Dat bevestigt de organisatie nadat ook de laatste livestream van een boot is gestopt toen het Israëlische leger dat schip enterde.

In totaal probeerden zeker zeventig schepen Gaza te bereiken door de Israëlische blokkade te doorbreken en medicijnen, voedsel en andere hulp naar het Palestijnse gebied te brengen. Onder de duizend opvarenden uit meer dan zeventig landen waren ook zes Nederlanders. Drie van hen werden dinsdag aangehouden. Twee boten zijn zelf gestopt, de andere zijn allemaal door Israël tegengehouden en de opvarenden zijn meegenomen.