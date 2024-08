Polen wil Olympische Spelen van 2040 of 2044 organiseren

WARSCHAU (ANP/DPA/Belga) - Polen wil de Olympische Spelen in 2040 of 2044 organiseren. Premier Donald Tusk bevestigde vrijdag tijdens een persmoment dat het land al een tijdje werkt aan de plannen "om deze droom te verwezenlijken".

De aankondiging van Tusk volgt op verklaringen van de Poolse president Andrzej Duda, die vorig jaar aangaf dat hij van plan was zijn land kandidaat te stellen voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2036. De Poolse premier zei dat het "realistischer is om te spreken over 2040 of 2044".

In 2028 zijn de Olympische Spelen in het Amerikaanse Los Angeles. Vier jaar later, in 2032, is het Australische Brisbane aan de beurt.