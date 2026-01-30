Industrieconcern Bosch verwacht dat moeilijkheden aanhouden

STUTTGART (ANP) - Het Duitse industrieconcern Bosch heeft een "buitengewoon uitdagend" financieel jaar achter de rug en denkt niet dat de situatie dit jaar verbetert. Het bedrijf heeft onder meer last van toenemende concurrentie, lagere verkopen en hogere importheffingen.

De opbrengsten van Bosch stegen vorig jaar licht tot 91 miljard euro. De winst voor aftrek van rente en belastingen kelderde met 45 procent tot 1,7 miljard euro, volgens voorlopige cijfers.

Het bedrijf kondigde vorig jaar een grote banenreductie aan. De komende jaren moeten 13.000 banen verdwijnen bij de tak voor auto-onderdelen, goed voor zo'n 10 procent van het Duitse personeelsbestand. "De economische realiteit is terug te zien in onze resultaten - 2025 was een moeilijk en soms pijnlijk jaar voor Bosch", zegt topman Stefan Hartung.

De Duitse auto-industrie voelde vorig jaar bovendien de gevolgen van de Nexperia-kwestie, waardoor wereldwijde chiptekorten ontstonden. Bosch is de grootste toeleverancier van auto-onderdelen ter wereld.