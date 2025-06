Frankrijk breidt rijverbod voor auto's met Takata-airbags uit

PARIJS (ANP/AFP) - In Frankrijk moeten nog eens 800.000 voertuigen met airbags van het merk Takata aan de kant worden gezet. Dat heeft het Franse ministerie van Transport dinsdag opgedragen aan autofabrikanten van verschillende merken.

Het Franse transportministerie had al opgeroepen tot een rijverbod voor bepaalde Citroën-modellen, na een ongeval in het Franse Reims. Daarbij was een vrouw overleden aan verwondingen die werden veroorzaakt door een airbag van Takata. Zij zat in een Citroën C3 uit 2014.

Autoconcern Stellantis, waar Citroën onder valt, heeft vorige week in Nederland ook tienduizenden eigenaren van bepaalde Citroëns opgeroepen om hun auto per direct niet meer te gebruiken vanwege problemen met de airbag.

Sinds 2014 zijn al miljoenen auto's met deze airbags teruggeroepen in verschillende landen. De airbags van Takata kunnen door een productiefout ontploffen, waardoor wereldwijd al meerdere bestuurders zijn overleden. Het risico op problemen is groter bij warm weer.