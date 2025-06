Atlete Bol derde op 400 meter vlak in Gouden Spike Ostrava

OSTRAVA (ANP) - Femke Bol heeft haar eerste uitstapje naar de 400 meter vlak in dit buitenseizoen niet kunnen bekronen met een overwinning. De specialiste op de 400 meter horden eindigde bij de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava als derde in 49,98 seconden.

De Amersfoortse, die wel in het bezit is van het wereldrecord 400 meter indoor (49,17), moest twee atletes voor zich dulden. Salwa Eid Naser uit Bahrein won in 49,15, de Amerikaanse Lynna Irby-Jackson werd tweede in 49,82.

De tijd van Bol lag boven haar Nederlands outdoorrecord van 49,44. Komende vrijdag loopt ze weer een 400 meter vlak, maar dan voor de Nederlandse ploeg op het EK landenteams in Madrid.