PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Frankrijk deelt de Nederlandse zorgen over het Amerikaanse wetsvoorstel voor de Match Act om Europese bedrijven als chipmachinefabrikant ASML verdere exportbeperkingen naar China op te leggen. Parijs overweegt ook mogelijke maatregelen als de wet wordt aangenomen.

"Alle instrumenten van de Europese Unie blijven beschikbaar", zei de Franse onderminister voor Handel, Nicolas Forissier tegen persbureau Bloomberg. Hij voegde eraan toe dat Frankrijk het wetsvoorstel nauwlettend volgt. "Maar we zullen niet impulsief reageren."

De Amerikaanse Match Act, die de vooruitgang van China in de chipindustrie wil afremmen, zou Nederland en andere bondgenoten verplichten de exportcontroles op geavanceerde apparatuur aan te scherpen. Daaronder vallen ook chipmachines van ASML.

De Nederlandse handelsminister Sjoerd Sjoerdsma (D66) zei donderdag dat Nederland zich zal verzetten tegen de Match Act. De Tweede Kamer riep het Amerikaanse Congres in een motie ook op om het wetsvoorstel niet aan te nemen.