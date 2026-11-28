VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans wil de verdeeldheid in zijn partij niet aanwakkeren, zei hij tijdens een congres van zijn partij in Den Bosch. "We zijn allemaal liberaal." Hij vindt dat de aandacht meer moet gaan naar punten waar overeenstemming over is, zoals economie en veiligheid.

Brekelmans reageerde op een motie getiteld 'het liberalisme verdient beter'. Daarin staat onder meer dat "de rechtse profilering andere liberale geluiden overschaduwt". De indiener, VVD-lid Mitchell Boldewijn, zei dat hij veel leden ziet vertrekken. "Ik herken mijn partij niet meer."

In een ander voorstel zeggen leden dat de VVD geen partijen moet uitsluiten die achter "basale democratische waarden" staan, doelend op PRO. Brekelmans om reageerde: "We proberen zelf die links-rechtsdiscussie niet steeds heel groot te maken. Daar helpt de media niet altijd in mee."

Later op de dag spreken leden nogmaals over enkele moties met kritiek op de koers van de partij.