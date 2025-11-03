Frankrijk dreigt met ban Shein bij verkoop kindsekspoppen

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk dreigt de toegang voor Shein te blokkeren als de Chinese webwinkel opnieuw sekspoppen verkoopt die op kinderen lijken. Shein haalde de producten uit zijn webshop na druk van Franse toezichthouders.

Als de onlinewinkel de producten weer gaat verkopen, "zouden we het wettelijke recht hebben om de toegang van Shein tot de Franse markt te stoppen", zei de Franse minister van Financiën Roland Lescure tegen BFMTV.

Zaterdag liet de Franse toezichthouder DGCCRF weten de poppen op Shein te hebben gezien en dit bij de gerechtelijke autoriteiten te hebben gemeld. "Hun beschrijving en categorisering op de site laten weinig twijfel bestaan over de kinderpornografische aard van de inhoud", aldus de waakhond.

Shein heeft de producten "zodra we ons ervan bewust werden" verwijderd. "Shein hanteert een zerotolerancebeleid voor inhoud of producten die in strijd zijn met onze interne richtlijnen of toepasselijke wetgeving", meldde een woordvoerder aan persbureau Reuters.