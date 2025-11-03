ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frankrijk dreigt met ban Shein bij verkoop kindsekspoppen

Economie
door anp
maandag, 03 november 2025 om 9:46
anp031125071 1
PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk dreigt de toegang voor Shein te blokkeren als de Chinese webwinkel opnieuw sekspoppen verkoopt die op kinderen lijken. Shein haalde de producten uit zijn webshop na druk van Franse toezichthouders.
Als de onlinewinkel de producten weer gaat verkopen, "zouden we het wettelijke recht hebben om de toegang van Shein tot de Franse markt te stoppen", zei de Franse minister van Financiën Roland Lescure tegen BFMTV.
Zaterdag liet de Franse toezichthouder DGCCRF weten de poppen op Shein te hebben gezien en dit bij de gerechtelijke autoriteiten te hebben gemeld. "Hun beschrijving en categorisering op de site laten weinig twijfel bestaan over de kinderpornografische aard van de inhoud", aldus de waakhond.
Shein heeft de producten "zodra we ons ervan bewust werden" verwijderd. "Shein hanteert een zerotolerancebeleid voor inhoud of producten die in strijd zijn met onze interne richtlijnen of toepasselijke wetgeving", meldde een woordvoerder aan persbureau Reuters.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-441960262

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

ANP-517578579

Waarom jíj steeds wordt gecontroleerd bij de zelfscankassa

ANP-536253433

Verbitterde ex-koning Juan Carlos: ik had niks met 'koude' Diana

generated-image (46)

Mannen denken dat ze naar een sekscam kijken, maar in werkelijkheid zien ze slavinnen

shutterstock_2508350243

De gevaarlijkste plek voor vrouwen is thuis

anp021125132 1

Dales doet aangifte tegen Tofik Dibi wegens smaad en laster

Loading