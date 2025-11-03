Bekritiseerde president Valencia stapt jaar na overstromingen op

VALENCIA (ANP) - Carlos Mazón treedt af als regionale president van Valencia. Hij lag onder vuur door zijn aanpak bij de grootschalige overstromingen van vorig jaar. Daarbij kwamen 237 mensen om, vrijwel allemaal in de regio Valencia.

Mazón werd vorige week nog uitgejouwd bij herdenkingen voor de slachtoffers. Hij werd uitgescholden voor onder meer 'lafaard' en 'moordenaar'. Een paar dagen eerder gingen 50.000 mensen de straat op om Mazóns aftreden te eisen.

Er loopt een onderzoek naar het optreden van Mazón op de dag van de overstromingen. Een lokale journalist vertelde al snel dat hij uitgebreid zat te lunchen met de pers op het moment dat het misging, terwijl de weerdiensten daarvoor al alarm hadden geslagen. Toch stuurden de autoriteiten pas een waarschuwing naar de inwoners toen de overstromingen al waren begonnen.