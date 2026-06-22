Een tandarts die zelf bang is voor de tandarts: het klinkt als een paradox, maar het verhaal raakt aan een veel groter, vaak verborgen probleem in de mondzorg. Steeds duidelijker wordt dat angst in de behandelkamer niet alleen in de stoel zit, maar óók achter het masker.

Wie, wat, waar

In een recent gepubliceerd interview vertelt een Duitse tandarts openlijk over zijn eigen, hardnekkige angst voor tandheelkundige behandelingen. Hij beschrijft paniekreacties bij geluiden van de boor en het gevoel van controleverlies in de stoel – precies de klachten die hij dagelijks bij zijn eigen patiënten probeert te verzachten. Zulke bekentenissen zijn uitzonderlijk in een beroepsgroep die naar buiten toe vooral professionaliteit en zelfbeheersing tentoonspreidt.

Hoe vaak komt tandartsangst voor?

Onderzoek laat zien dat tandartsangst bepaald geen randverschijnsel is. Wereldwijd heeft naar schatting 15 tot 16 procent van de volwassenen te maken met duidelijke tandartsangst, terwijl ongeveer 3 tot 5 procent voldoet aan de criteria voor een echte tandartsfobie. In sommige Europese landen, zoals Zweden, zegt zelfs ongeveer één op de vijf volwassenen angstig te zijn voor de tandarts, met bijna 5 procent die de angst als “ernstig” omschrijft. Angst leidt aantoonbaar tot uitstelgedrag en slechtere mondgezondheid, wat de drempel voor een volgende afspraak weer verder verhoogt.

Waarom is zelfs een tandarts bang?

Volgens wetenschappelijke reviews is traumatische of pijnlijke eerdere tandheelkundige ervaring de belangrijkste voedingsbodem voor tandartsangst, vaak al in de kindertijd. Daarbovenop komen factoren als schaamte over het gebit, angst voor naalden en het gevoel machteloos te zijn in de stoel. Dat geldt net zo goed voor zorgverleners: wie als patiënt ooit een slechte behandeling meemaakte, kan die emotie later als professional meesjouwen – en juist daardoor extra gevoelig zijn voor signalen van angst bij anderen.

Wat betekent dit voor de zorg?

Psychologen en tandheelkundig onderzoekers pleiten voor een veel opener omgang met angst in de tandartspraktijk, zowel bij patiënten als bij zorgverleners. Eenvoudige maatregelen als duidelijke uitleg, meer regie voor de patiënt, vaste behandelaren en ontspanningstechnieken blijken angst meetbaar te verlagen. Als ook tandartsen hun eigen kwetsbaarheid durven te benoemen, kan dat de drempel voor angstige patiënten juist verlagen: niemand zit graag in de stoel, maar we hoeven er blijkbaar niet stoer over te zwijgen.

Hier is een compacte mix van praktische tips voor patiënten, plus een korte uitleg van cognitieve gedragstherapie (CGT) en sedatie-opties, in toon en detailniveau bruikbaar voor jouw nieuws- of servicebericht.

Praktische tips voor in de stoel

Meld bij het maken van de afspraak dat je tandartsangst hebt en benoem wat je het meest bang maakt (naalden, boor, schaamte over je gebit, controleverlies). Dit helpt het team om extra tijd en uitleg in te plannen.

Spreek vóór de behandeling een duidelijk stopteken af (hand opsteken), zodat je weet dat je altijd even kunt pauzeren. Dat vergroot je gevoel van controle en verlaagt de spanning.

Vraag om een “stap-voor-stap”-benadering: de tandarts legt elke stap eerst uit, laat eventueel instrumenten zien en checkt steeds of je nog door wilt.

Gebruik eenvoudige ontspanningstechnieken: rustig inademen, kort vasthouden en langer uitademen (bijvoorbeeld 3–4–5 tellen) of progressieve spierontspanning, waarbij je spiergroepen kort aanspant en weer loslaat.

Neem afleiding mee: een koptelefoon met muziek, podcast of luisterboek, of een stressbal; dat haalt de focus weg bij de boor en het geluid.

CGT: angst aanpakken bij de bron

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een kortdurende, gestructureerde “praattherapie” die je leert anders te denken en te handelen in situaties die angst oproepen. Bij tandartsangst bestaat een traject vaak uit circa 6–10 sessies, waarin je met een psycholoog je doemgedachten (“ik raak in paniek”, “ik houd de pijn niet vol”) onderzoekt en stap voor stap oefent met confrontatie: eerst de wachtkamer, dan in de stoel zitten, dan een korte controle. Onderzoek laat zien dat de meeste patiënten na CGT weer reguliere tandzorg kunnen krijgen, vaak zelfs zonder sedatie; in één programma kon 93 procent na afloop behandeld worden zonder kalmerende middelen. Er zijn inmiddels ook online en zelfhulpvarianten met CGT-technieken voor mensen die de stap naar een therapeut nog groot vinden.

Sedatie: hulpmiddel, geen oplossing op zich

Sedatie is een medisch hulpmiddel om je tijdens de behandeling rustiger te maken, variërend van mild tot diep.