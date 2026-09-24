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Frankrijk en Duitsland verdeeld over 'Made in Europe'-regels

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 14:06
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BRUSSEL (ANP/DPA) - Frankrijk en Duitsland blijven verdeeld over omstreden plannen voor zogenoemde 'Made in Europe'-regels. De plannen zijn bedoeld om de neergang van Europese industrieën te keren door meer belastinggeld naar de binnenlandse productie te sluizen. De landen zijn het echter oneens over de manier waarop landen buiten de Europese Unie bij de plannen moeten worden betrokken.
"Europees belastinggeld moet naar Europese werknemers en Europese fabrieken gaan", zei de Franse minister van Industrie Sébastien Martin donderdag in Brussel, tijdens een bijeenkomst van EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor concurrentie. Martin zei dat een bredere definitie mogelijk kan worden overwogen voor waardeketens die niet "100 procent Europees" zijn.
Volgens de plannen zouden lidstaten alleen financiële steun mogen geven aan belangrijke sectoren, zoals de cementindustrie of schone technologie, als hun producten voor een bepaald deel in Europa worden geproduceerd.
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