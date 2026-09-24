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Nyrstar bekijkt opties voor toekomst zinksmelterij in Budel

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 14:07
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BUDEL (ANP) - Zinksmelter Nyrstar gaat de opties voor de toekomst van de zinksmelterij in het Brabantse Budel bekijken in een zogeheten Strategic Business Review. Dat onderzoek wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond. In de tussentijd gaan de activiteiten in Budel gewoon door.
Nyrstar zegt dat de concurrentiepositie van Budel de afgelopen jaren steeds verder onder druk is komen te staan door zeer uitdagende omstandigheden voor zinksmelters wereldwijd. Daarbij wijst het bedrijf op Chinese overcapaciteit, hevige concurrentie om grondstoffen, historisch lage vergoedingen voor het verwerken en raffineren van zink en hoge energiekosten in Europa.
In Nederland worden volgens Nyrstar die uitdagingen verder versterkt doordat de totale energiekosten voor energie-intensieve bedrijven aanzienlijk hoger liggen vergeleken met buurlanden. Die druk is nog eens extra vergroot omdat in de begroting voor 2027 geen maatregelen zijn genomen om de netkosten voor energie-intensieve bedrijven te verlagen, aldus Nyrstar.
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