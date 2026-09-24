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Zwemmer Ohashi (17) verbreekt wereldrecord 200 meter schoolslag

Sport
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 13:56
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TOKIO (ANP/RTR) - De 17-jarige Japanse zwemmer Shin Ohashi heeft donderdag het wereldrecord op de 200 meter schoolslag verbroken. Zijn tijd van 2.04,83 minuten was naast het wereldrecord goed voor de gouden medaille op de Asian Games in zijn thuisland. Het oude record van 2.05,48 stond op naam van Qin Haiyang uit China. Hij zwom die tijd op de wereldkampioenschappen in 2023.
"Het wereldrecord was mijn doel dus ik ben blij dat gehaald te hebben", zei Ohashi na de wedstrijd. "Mijn volgende doel is de gouden medaille op de wereldkampioenschappen."
De eerstvolgende wereldkampioenschappen langebaanzwemmen zijn in 2027 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.
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