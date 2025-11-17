Techinvesteerder Prosus in focus op afwachtend Damrak na update

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs ging de aandacht maandag onder meer uit naar Prosus. De techinvesteerder verwacht dat de winst in de eerste helft van het gebroken boekjaar sterk is gestegen dankzij de groeiende e-commerceactiviteiten en een stijging van de waarde van het belang in het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent.

Exclusief de verkoop van een deel van het belang in Tencent denkt Prosus dat de winst in de zes maanden tot eind september met 20 tot 29 procent is gestegen. Op 24 november maakt het bedrijf de volledige resultaten bekend. Het aandeel werd 0,2 procent hoger gezet.

De algehele stemming op het Damrak bleef terughoudend na de recente verliesbeurten. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 952,73 punten. Vrijdag verloor de hoofdindex nog 1 procent. De MidKap won een fractie tot 872,88 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent.