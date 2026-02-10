ECONOMIE
Frankrijk exporteert minder wijn en drank voor derde jaar op rij

Economie
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 11:17
PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk heeft vorig jaar minder wijn en sterke drank geëxporteerd. Het is het derde jaar op rij dat de export daalt. Dat is vooral het gevolg van Amerikaanse importtarieven en Chinese antidumpheffingen, stelt branchevereniging FEVS.
De export daalde vorig jaar met 8 procent naar 14,3 miljard euro. De verkoop naar de VS daalde met 21 procent naar 3 miljard euro. Op wijn en sterke drank die vanuit de EU naar de VS gaan zit momenteel een tarief van 15 procent.
De verkoop naar China daalde vorig jaar met 20 procent naar 767 miljoen euro. Antidumpingmaatregelen vanuit de Chinese regering raken bijvoorbeeld de export van brandy. Cognac, een soort brandy, is voor Frankrijk de belangrijkste sterke drank voor export. Vorig jaar werd er 15 procent minder cognac verkocht aan andere landen, in waarde daalde de export met 24 procent.
De export naar andere landen in Europa bleef vorig jaar stabiel op 4,1 miljard euro.
