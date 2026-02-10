Kinderen en jongeren kunnen nu ook discriminatie melden

UTRECHT (ANP) - Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen vanaf heden ook discriminatie melden, bij Discriminatie Jeugd. Ze kunnen daar vragen stellen en ondersteuning krijgen als ze gediscrimineerd worden. Dat is onderdeel van het al bestaande landelijke meldpunt voor discriminatie.

Volgens het meldpunt krijgen veel kinderen en jongeren met discriminatie te maken. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de ontwikkeling, stelt het meldpunt. De Kindertelefoon schetst een beeld van waar kinderen die discriminatie meemaken last van hebben. "Ze vertellen ons dat ze worden gepest om hun uiterlijk, nageroepen vanwege hun huidskleur, of niet geaccepteerd op basis van hun genderidentiteit of seksuele voorkeur. Deze ervaringen zorgen voor angst, schaamte en verdriet, en veel kinderen weten niet wat ze moeten doen. Daarom is de lancering van discriminatie.nl/jeugd zo belangrijk: het biedt kinderen een veilige plek waar ze informatie vinden en gesteund worden", zegt Roline de Wilde, directeur van De Kindertelefoon.

De meldingen worden apart geregistreerd, waardoor er een landelijk en structureel beeld van discriminatie onder jongeren ontstaat en gerichter beleid mogelijk wordt, stelt discriminatie.nl.

Het meldpunt wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De opening van het nieuwe meldpunt is in de Theaterschool Utrecht. Onder anderen demissionair minister Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken), De Kindertelefoon en de Kinderombudsman zijn aanwezig bij de opening.