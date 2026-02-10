ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kinderen en jongeren kunnen nu ook discriminatie melden

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 11:16
anp100226109 1
UTRECHT (ANP) - Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen vanaf heden ook discriminatie melden, bij Discriminatie Jeugd. Ze kunnen daar vragen stellen en ondersteuning krijgen als ze gediscrimineerd worden. Dat is onderdeel van het al bestaande landelijke meldpunt voor discriminatie.
Volgens het meldpunt krijgen veel kinderen en jongeren met discriminatie te maken. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de ontwikkeling, stelt het meldpunt. De Kindertelefoon schetst een beeld van waar kinderen die discriminatie meemaken last van hebben. "Ze vertellen ons dat ze worden gepest om hun uiterlijk, nageroepen vanwege hun huidskleur, of niet geaccepteerd op basis van hun genderidentiteit of seksuele voorkeur. Deze ervaringen zorgen voor angst, schaamte en verdriet, en veel kinderen weten niet wat ze moeten doen. Daarom is de lancering van discriminatie.nl/jeugd zo belangrijk: het biedt kinderen een veilige plek waar ze informatie vinden en gesteund worden", zegt Roline de Wilde, directeur van De Kindertelefoon.
De meldingen worden apart geregistreerd, waardoor er een landelijk en structureel beeld van discriminatie onder jongeren ontstaat en gerichter beleid mogelijk wordt, stelt discriminatie.nl.
Het meldpunt wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De opening van het nieuwe meldpunt is in de Theaterschool Utrecht. Onder anderen demissionair minister Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken), De Kindertelefoon en de Kinderombudsman zijn aanwezig bij de opening.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

shutterstock_2688776491

Dit zijn de 7 problemen waar intelligente mensen nooit over zeuren

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

vanessen

Deze Deventenaar mag de puinhopen van Femke Wiersma gaan opruimen

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-550120335

Was Jeffrey Epstein een Mossad-spion? Nieuwe documenten wakkeren oude complottheorieën aan

Loading