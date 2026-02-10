VVD-fractie kiest zoals verwacht Brekelmans als voorzitter

DEN HAAG (ANP) - De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft zoals verwacht Ruben Brekelmans gekozen als voorzitter. Dat heeft partijleider Dilan Yeşilgöz bekendgemaakt. De keuze voor Brekelmans was unaniem, zegt zij op X.
Brekelmans (39) is nu nog minister van Defensie. Die post moet hij zodra het nieuwe kabinet op 23 februari aantreedt afstaan aan Yeşilgöz, die daarnaast vicepremier wordt in het nieuwe kabinet-Jetten.
Yeşilgöz had vorige week, toen zij bekendmaakte wie er namens de liberalen in het nieuwe kabinet komen, al verteld dat Brekelmans haar beoogde opvolger was. "Ook dit gaat hij geweldig doen", verwacht zij.