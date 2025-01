Frankrijk kritisch op Europese regels: belemmeren concurrentie

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Om de Europese Unie beter te laten concurreren met de rest van de wereld, moet de regelgeving in het landenblok flink worden herzien. Daarvoor pleit de Franse regering in een document dat is ingezien door persbureau Bloomberg. Brussel moet volgens het document beginnen met "een massale regelgevingspauze".

De Franse regering richt zich vooral op ESG-criteria, regels voor bedrijven op het gebied van milieu (Environment), maatschappij (Social) en goed bestuur (Governance). De Europese beleidsmakers willen deze rapportageverplichtingen verder uitbreiden, terwijl bedrijven in de Verenigde Staten zich voorbereiden op minder regels. Zo heeft de nieuwe president Donald Trump deze week een reeks duurzaamheidsmaatregelen teruggedraaid.

Het Franse document zet de Europese Unie verder onder druk om de regels aan te passen. Ook Duitsland uitte eerder kritiek op strenge rapportageverplichtingen voor bedrijven. Brussel heeft aangekondigd de vereenvoudiging van de regels centraal te stellen in de agenda voor de komende vijf jaar.

Trump liet zich tijdens een videotoespraak op het World Economic Forum donderdag uit over de strenge regels in de EU. "Veel Europese zakenmensen hebben enorme frustratie geuit over het regelgevingsregime", aldus de Amerikaanse president. "Zij schrijven de tragere groei hier toe aan tal van factoren, maar vooral aan de regelgeving."