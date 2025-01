Sinner opnieuw naar finale van Australian Open

MELBOURNE (ANP) - De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zich net als vorig jaar geplaatst voor de finale van de Australian Open. De 23-jarige nummer 1 van de wereld was in drie sets 7-6 (2) 6-2 6-2 te sterk voor zijn één jaar jongere Amerikaanse tegenstander Ben Shelton. Sinner treft zondag Alexander Zverev in de Rod Laver Arena. De 27-jarige Duitser, die na een opgave van Novak Djokovic voor het eerst in Melbourne de eindstrijd haalde, is de huidige nummer 2 van de wereld.

Titelfavoriet Sinner voldoet tot dusver op Melbourne Park aan de hooggespannen verwachtingen. Hij verloor op weg naar de finale slechts twee keer een set. Sinner kan, na zijn eerdere eindzeges vorig jaar op de Australian Open en de US Open, zondag zijn derde grandslamtoernooi winnen. Zverev wist nog nooit een van de vier hoofdprijzen in Melbourne, Parijs, Londen of New York te veroveren. De 37-jarige recordhouder Djokovic blijft staan op 24 grandslamtitels.