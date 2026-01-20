Frankrijk onderzoekt dood van baby die Nestlé-voeding kreeg

PARIJS (ANP) - Gezondheidsautoriteiten in Frankrijk onderzoeken het overlijden van een baby die babyvoeding van Nestlé had gedronken die deel uitmaakte van een grote terugroepactie. Het is nog niet duidelijk of de dood van het jonge kind te maken had met de voeding, benadrukt de organisatie tegenover persbureau AFP.

Nestlé begon eerder deze maand met een terugroepactie van babyvoeding van merken als SMA, BEBA, Alfamino en Little Steps 1. Bij een controle in een fabriek werd de bacterie Bacillus cereus aangetroffen, die heftig braken en diarree kan veroorzaken.

Een centrum voor gezondheidscrises van het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt een melding van het overlijden van een baby te hebben gekregen en die te onderzoeken. Op dit moment is er geen verband tussen de babyvoeding en het overlijden vastgesteld.

Nestlé heeft in zo'n zestig landen babyvoeding teruggeroepen vanwege de bacterie, waaronder Nederland.