ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frankrijk onderzoekt dood van baby die Nestlé-voeding kreeg

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 22:04
anp200126238 1
PARIJS (ANP) - Gezondheidsautoriteiten in Frankrijk onderzoeken het overlijden van een baby die babyvoeding van Nestlé had gedronken die deel uitmaakte van een grote terugroepactie. Het is nog niet duidelijk of de dood van het jonge kind te maken had met de voeding, benadrukt de organisatie tegenover persbureau AFP.
Nestlé begon eerder deze maand met een terugroepactie van babyvoeding van merken als SMA, BEBA, Alfamino en Little Steps 1. Bij een controle in een fabriek werd de bacterie Bacillus cereus aangetroffen, die heftig braken en diarree kan veroorzaken.
Een centrum voor gezondheidscrises van het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt een melding van het overlijden van een baby te hebben gekregen en die te onderzoeken. Op dit moment is er geen verband tussen de babyvoeding en het overlijden vastgesteld.
Nestlé heeft in zo'n zestig landen babyvoeding teruggeroepen vanwege de bacterie, waaronder Nederland.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544031134

Meedoen? Petitie voor boycot WK voetbal ruim 50.000 keer ondertekend

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

shutterstock_2492078929

Waarom vrouwen (vaak) vallen voor foute mannen

gandr-collage (2)

Musk dreigt Ryanair te kopen

272760399_m

Waarom Scandinaviërs zonder zon toch geen winterdip hebben

Loading