Trump wil niet afreizen naar Parijs voor toekomstige G7-top

WASHINGTON (ANP/AFP) - Donald Trump is niet geïnteresseerd om af te reizen naar Parijs voor een bijeenkomst van de G7. Dat zei de Amerikaanse president in reactie op vragen van journalisten tijdens zijn persmoment rond zijn eenjarige jubileum van zijn tweede termijn als president.

De Franse president Emmanuel Macron had erop gezinspeeld zo'n overleg tussen vooraanstaande westerse economieën te willen organiseren, wellicht donderdag al in Davos. In die Zwitserse plaats zijn vele hoogwaardigheidsbekleders en wereldleiders bijeen voor het jaarlijkse World Economic Forum.

Later kwam Macron op die woorden terug en zei hij deze week nog geen bijeenkomst te hebben gepland. Wel zou Frankrijk bereid zijn de top te organiseren. In de marge daarvan zouden ook landen die geen lid van de G7 zijn kunnen worden uitgenodigd, aldus Macron. Daarbij noemde hij specifiek Oekraïne, Denemarken, Rusland en Syrië - landen die onlangs allen op hun eigen manier in aanraking zijn gekomen met de VS en het Westen.