Trump zinspeelt op rol voor María Corina Machado in Venezuela

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 22:02
anp200126237 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zou de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado "graag" een rol geven in dat land. Dat zei hij tijdens een persconferentie in Washington rond zijn eenjarig jubileum in zijn tweede termijn als president.
"Ik was zo sterk tegen Venezuela gekant, nu houd ik van Venezuela", aldus Trump. "Ze hebben zo goed met ons samengewerkt." Over Machado zegt hij dat hij met haar in gesprek is en overweegt haar "op enigerlei manier" een rol te bieden in Venezuela. "María, misschien kunnen we dat doen." Onduidelijk is welke rol Trump voor ogen heeft.
Machado overhandigde afgelopen week haar Nobelprijs aan Trump tijdens een ontmoeting tussen de twee. Die hield de Amerikaanse president vervolgens. Trump heeft meermaals genoemd de vredesprijs graag uitgereikt te krijgen, maar kreeg die vooralsnog niet. Volgens het Nobelcomité is het niet mogelijk de prijs over te dragen, Trumps verkregen medaille is daarmee symbolisch van aard.
