Frankrijk overweegt winstbelasting energiebedrijven om Iranoorlog

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk overweegt mogelijk een winstbelasting in te voeren voor bedrijven die profiteren van de flink gestegen energieprijzen door de Iranoorlog. Dat heeft de Franse minister van Financiën vrijdag gezegd.

"Als er bepaalde bedrijven zijn die uitzonderlijk veel winst hebben gemaakt, zullen we misschien extra belastingen opleggen", zei minister Roland Lescure tegen de Franse zender Sud Radio. "Dit debat zal in het najaar plaatsvinden."

Verschillende politici van oppositiepartijen hebben sinds het uitbreken van de oorlog eind februari gepleit voor extra winstbelastingen voor oliebedrijven, zoals het Franse TotalEnergies. Dat concern boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een fors hogere winst. Tegelijk is brandstof voor automobilisten in allerlei landen, ook in Nederland, veel duurder geworden. Vorige maand riepen de ministers van Duitsland, Italië, Spanje, Portugal en Oostenrijk de Europese Commissie om deze reden al op een belasting op de winsten van energiebedrijven in te voeren.