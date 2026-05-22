Japan krijgt eerste olie uit Midden-Oosten geleverd sinds oorlog

Economie
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 9:46
TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Japan krijgt voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten weer een lading ruwe olie uit die regio geleverd. Het schip komt volgens het Japanse ministerie van Handel maandag aan.
De olietanker passeerde eind april, ondanks de blokkade, de Straat van Hormuz. Het schip bevat volgens Japan 2 miljoen vaten Saudische ruwe olie en is op weg naar de raffinaderij van Idemitsu Kosan in Aichi.
De Straat van Hormuz wordt inmiddels gebruikt door een handvol schepen, maar dat is nog steeds een fractie van het verkeer van voor de oorlog. Volgens de Iraanse ambassadeur in Frankrijk zijn Oman en Iran aan het overleggen over de invoering van een tolheffingssysteem om de controle op de waterweg beter te regelen.
Door de oorlog en de geringe export van olie uit het gebied stegen de olieprijzen over de hele wereld flink.
