Aerdts sprak ambassadeur VS aan op gelekte ambtenarennamen

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Willemijn Aerdts van Digitale Economie en Soevereiniteit heeft de Amerikaanse ambassadeur Joe Popolo aangesproken op het openbaar maken van namen van Nederlandse ambtenaren. Ze noemt dit "niet wenselijk".

Vrij Nederland schreef vrijdag over de namen van ambtenaren die openbaar zijn gemaakt. Microsoft had die gegevens met het Huis van Afgevaardigden gedeeld. Het is volgens de D66-bewindsvrouw al even geleden gebeurd. Ze besprak dit met Popolo tijdens haar kennismakingsgesprek met de ambassadeur.

"Ik heb gezegd hoe onwenselijk dit is. Als je een probleem hebt, dan vecht je dat met ons uit of desnoods in Europa, maar niet over de rug van ambtenaren", zei Aerdts voorafgaand aan de ministerraad.

Ook staatssecretaris Eric van der Burg van Binnenlandse Zaken is bezorgd dat Microsoft zomaar namen van ambtenaren met de VS heeft gedeeld. Hij wil wel eerst onderzoeken op wat voor manier de namen zijn gedeeld en in wat voor documenten, voordat hij daar conclusies aan verbindt.