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Frankrijk steunt mogelijk Spanjaard De Cos voor topfunctie ECB

Economie
door anp
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PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Frankrijk heeft laten doorschemeren dat het mogelijk Pablo Hernández de Cos steunt als opvolger van Christine Lagarde voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat melden de Franse krant Le Monde en de Britse zakenkrant Financial Times op basis van bronnen.
Lagarde maakte onlangs bekend in februari volgend jaar af te treden als president van de ECB. De voormalige gouverneur van de Spaanse centrale bank Hernández de Cos en oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot zijn de kandidaten om Lagarde op te volgen.
De eurolanden moeten voor het einde van het jaar een besluit nemen over drie topposities binnen de ECB. Naast Lagarde vertrekken ook de Duitse ECB-bestuurder Isabel Schnabel en hoofdeconoom Philip Lane volgend jaar. Mocht De Cos, die nu de baas is van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), de topfunctie krijgen, dan zou Duitsland de hoofdeconoom mogen aanwijzen en zou Frankrijk de portefeuille van Schnabel voor marktzaken overnemen, aldus Le Monde.
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