Apple Intelligence was tot nu toe gratis en onbeperkt. Daar komt verandering in. Apple vraagt voor het eerst geld voor extra AI-gebruik.

Moet je straks betalen om je foto's te bewerken of Siri te gebruiken? Nee. Maar er komen wel grenzen aan wat gratis is.

Gratis, maar met een limiet

Een deel van de AI-functies draait niet op je iPhone , maar op servers van Apple. Voor die functies komen gebruikslimieten. Voor een aantal geldt een dagelijkse limiet.

Het gaat onder meer om:

slimme fotobewerking, zoals Ruim op, Breid uit en Ruimtelijk herkaderen

Image Playground, waarmee je afbeeldingen maakt

de nieuwe Siri AI

de zwaardere AI-modellen in de app Opdrachten

Bereik je de limiet? Dan is de functie na een tijdje weer beschikbaar. Hoe hoog de limiet is, zegt Apple niet. Dat hangt af van de functie, hoe ingewikkeld je vraag is en hoe druk het is.

Wie meer wil, gaat daar in de toekomst voor betalen. Hoeveel dat kost, is nog niet bekend.

Apple Intelligence blijft gratis, maar niet meer onbeperkt.

Eerste betaalpakket: 50 dollar

Het eerste betaalde pakket is er al, in de muziekapp Logic Pro. Wie daar door de maandlimiet heen gaat, kan eenmalig extra AI-gebruik kopen voor 49,99 dollar. Een abonnement is het dus niet.

Het pakket is te koop in onder meer de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland en België nog niet. Wanneer dat wel kan, is niet bekend.

Een paar voorwaarden:

je kunt het pakket niet delen via Delen met gezin

ongebruikt tegoed vervalt na twaalf maanden

hoeveel extra gebruik je krijgt, zegt Apple niet precies

Andere apps volgen, zoals Pixelmator Pro en de kantoorapps Pages, Numbers en Keynote.

Siri AI nog niet in Nederland

Voor Nederlandse iPhone-gebruikers speelt een deel hiervan nog niet. De nieuwe Siri AI werkt eerst alleen in het Engels. In de EU is Siri AI op de iPhone, iPad en Apple Watch voorlopig niet beschikbaar.

De slimme fotobewerking en Image Playground kun je in de EU wel gebruiken. Daar kom je dus het eerst een limiet tegen.

Wie meer wil, gaat in de toekomst betalen. Hoeveel, is nog onbekend.

Ook iCloud speelt mee

Bij één functie hangt het al van je abonnement af. In de Woning-app maakt Apple Intelligence samenvattingen van beelden van je beveiligingscamera. Hoeveel camera's dat kan, hangt af van je iCloud+-opslag: één camera bij 2 TB, twee bij 6 TB en vijf bij 12 TB.

Wat kun je nu doen?

Apple Intelligence werkt op de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max, alle iPhone 16-modellen en nieuwer, en op iPads en Macs met een M1-chip of nieuwer.

Gebruik je bepaalde functies niet? Je kunt ze uitzetten in de app Instellingen. Op de Mac kun je in apps die het ondersteunen zien hoeveel je hebt gebruikt: kies in de menubalk 'Intelligence features' en dan 'Toon gebruik'.

Apple Intelligence en betalen: zo zit het