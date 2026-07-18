Frankrijk verwacht minder tarwe door hittegolven

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse tarweoogst, de grootste van Europa, krimpt dit seizoen naar verwachting doordat een reeks hittegolven de opbrengsten verlaagt. De totale graanproductie wordt voor het seizoen dat deze maand is begonnen geraamd op 32 miljoen ton. Dat is 4 procent minder dan vorig jaar en ook lager dan het langjarig gemiddelde, staat in een rapport van het Franse landbouwministerie.

Dit is een nieuw teken dat de hittegolven die Frankrijk en een groot deel van West-Europa sinds mei teisteren schade hebben aangericht. Door de hitte kan ook tot een derde van de Franse maïsoogst zijn beschadigd.

"Gedurende het grootste deel van het groeiseizoen profiteerde de gewasontwikkeling van betere omstandigheden dan in 2025, maar die verslechterden tegen het einde van het seizoen door opeenvolgende hittegolven", schrijft het ministerie over tarwe.

Zorgen

De tegenvallende oogst komt op een moment dat boeren te maken hebben met hoge kosten voor kunstmest en brandstof als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.

De droogte zet ook Nederlandse gewassen als aardappelen, uien, koolsoorten en fruit onder druk. Land- en tuinbouworganisatie LTO uitte daar vorige week al haar zorgen over. Boeren en tuinders mogen op verschillende plekken al langer geen water meer uit sloten en beken halen om gewassen te beregenen. Dat betekent al dat gewassen "behoorlijk achteruitgaan", zei Jacco Hoogendam, beleidsadviseur Water en Bodem bij de belangenorganisatie.

Daar komt bij dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de situatie heeft opgeschaald naar een feitelijk watertekort. Volgens Hoogendam grijpt de droogte daardoor nog harder in bij boeren en tuinders in Nederland.