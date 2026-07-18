Op 88 zwemplekken is het zwemwater onveilig: zo check je jouw locatie

Steeds meer zwemplekken in Nederland kampen met onveilig zwemwater door blauwalg, bacteriën of andere vervuiling. Wie deze zomer een frisse duik wil nemen, doet er goed aan eerst online te checken of zijn favoriete zwemplas of strand nog veilig is.

In dit artikel lees je hoe je in een paar klikken controleert of jouw zwemplek bij de onveilige locaties hoort en waar je beter niet kunt zwemmen

Waarom sommige zwemplekken onveilig zijn

Tijdens het zwemseizoen wordt de kwaliteit van officieel aangewezen zwemwaterlocaties gecontroleerd door de overheid. Als er risico’s zijn door bijvoorbeeld blauwalg , bacteriën of andere vervuiling, kan een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod worden afgegeven.

Daardoor kan een populaire recreatieplas of strand tijdelijk ongeschikt zijn om veilig in te zwemmen.

Zo check je je favoriete zwemplek

Wie wil weten of een favoriete zwemplek veilig is, kan dat snel controleren via Zwemwater.nl. Zoek op naam van de zwemplek, plaats of provincie en open daarna de locatiepagina met het actuele advies. Daar staat of de waterkwaliteit goed is, of er een waarschuwing geldt, of dat zwemmen wordt afgeraden of verboden is.

Praktische stappen:

Ga naar Zwemwater.nl. Zoek op de naam van jouw zwemplek, gemeente of provincie. Controleer de actuele status van het zwemwater. Kies bij een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod een andere officiële zwemplek.

Wat de meldingen betekenen

Niet iedere melding heeft dezelfde betekenis. Een waarschuwing betekent dat er een verhoogde kans op gezondheidsklachten kan zijn. Een negatief zwemadvies betekent dat zwemmen wordt afgeraden, terwijl een zwemverbod aangeeft dat je er niet mag of moet zwemmen.

Waar je beter niet zwemt