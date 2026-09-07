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Frankrijk voorziet een van de slechtste wijnjaren in decennia

Economie
door anp
maandag, 07 september 2026 om 11:29
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PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen dertig jaar wordt vanwege de hitte. Dat stelt het ministerie van Landbouw in een eerste schatting voor de oogst van 2026. De extreme droogte en hitte hebben volgens het ministerie wijngaarden aangetast. Ook is het oppervlak voor de productie afgenomen.
Frankrijk verwacht dat de productie dit jaar met 6 procent daalt vergeleken met 2025, tot 33,9 miljoen hectoliter. Dat is 17 procent minder dan het gemiddelde van de jaren 2021 tot en met 2025. Een hectoliter is gelijk aan 100 liter, oftewel 133 standaard wijnflessen.
In Nederland lijkt het juist goed te gaan met de wijnproductie. Enkele weken geleden hield de Vereniging van Nederlandse Wijn Producenten (VNWP) er rekening mee dat Nederlandse wijnboeren misschien wel de beste oogst ooit krijgen. Aan het begin van het seizoen was er nog genoeg neerslag voor de druiven, daarna zorgden het hoge aantal zonuren en de droogte voor een goed rijpingsproces.
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