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Politie gaat deze week verder met zoekacties in en om Overasselt

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 11:21
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OVERASSELT (ANP) - De politie is maandag opnieuw bezig met zoekacties in en om Overasselt en verwacht dat dat ook de komende dagen nog zo zal zijn. Met specialistische teams wordt gezocht naar voorwerpen en ander bewijsmateriaal. De Mobiele Eenheid ondersteunt daarbij, laat de politie maandagochtend weten.
Afgelopen weekend vonden onder meer zoekacties plaats in de buurt van de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg. Dat pand in de Gelderse plaats kwam vorige week in de nacht van maandag op dinsdag onder vuur te liggen toen het werd bestormd door een groep gewapende mannen.
Zondag liet de politie weten dit weekend nog steeds voorwerpen te vinden. Om wat voor voorwerpen het gaat, maakte de politie daarbij niet bekend. Volgens De Gelderlander zouden zaterdag onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens zijn gevonden.
De politie roept mensen nog steeds op om 112 te bellen als zij een verdacht voorwerp of een verdachte situatie zien.
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