Frans concern wil transportbedrijf Vos Logistics uit Oss inlijven

Economie
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 14:04
OSS (ANP) - Het Franse Jacky Perrenot wil het Nederlandse transportbedrijf Vos Logistics overnemen. De stap is onderdeel van een internationaal groeiplan van de Franse transport- en logistiekonderneming. Hoeveel geld met de overname gemoeid is, werd niet bekendgemaakt.
Het in Oss gevestigde Vos Logistics telt 2500 medewerkers. Het bedrijf is goed voor een jaarlijkse omzet van 370 miljoen euro en heeft vestigingen in zes landen in Europa. Samen zullen de bedrijven goed zijn voor zo'n 1,7 miljard euro omzet per jaar en 12.000 medewerkers door heel Europa.
Topman Frank Verhoeven van Vos Logistics zegt dat de samenvoeging een "geweldige kans" biedt om een sterk Europees transportbedrijf te vormen. De deal moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders.
