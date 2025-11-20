ECONOMIE
Studentenorganisaties: blijf investeren in mentaal welzijn

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 14:07
DEN HAAG (ANP) - Het gaat beter met studenten, maar er is nog meer nodig om ze te ondersteunen. Dat betogen twee landelijke studentenorganisaties als reactie op een onderzoek naar de mentale gezondheid en het alcohol- en drugsgebruik onder studenten.
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) roept op tot blijvende aandacht voor de mentale gezondheid van studenten. Voorzitter Sarah Evink: "Het zou goed zijn als er een soort aandachtsplicht vanuit de onderwijsinstelling zou komen, waarbij er vaker gevraagd wordt aan studenten hoe het met ze gaat. Dit zouden we kunnen bereiken door het welzijn van studenten een plaats in het curriculum te geven."
Het ISO noemt het goed om te zien dat meer studenten de hulp vinden die ze nodig hebben. Wel benadrukt het overleg dat voorkomen moet worden dat de hulp nodig is. "Het kan niet zo zijn dat een kwart van de studenten aangeeft soms levensmoe te zijn. Of dat 83 procent aangeeft angstige of depressieve gevoelens te ervaren. Dan gaat er echt wat mis", aldus Evink.
Meer nodig
Maaike Krom, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, zegt dat er meer nodig is om deze generatie studenten te ondersteunen. "Verhoog de basisbeurs, realiseer meer studentenwoningen, verplicht een leefbare stagevergoeding en verlaag de rente op studentenleningen." Ook moeten geplande bezuinigingen geschrapt worden.
Verder roept Krom de politiek op om geplande bezuinigingen niet door te voeren: "De bezuinigingen dreigen de finale klap te geven op het welzijn van studenten." De studentenvakbond zegt dat studenten en medewerkers van instellingen zich zorgen maken dat de bezuinigingen projecten raken die het welzijn van studenten ten goede komen.
