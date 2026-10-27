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Frans consumentenvertrouwen op laagste stand sinds 2013 na rellen

Economie
door anp
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PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het consumentenvertrouwen in Frankrijk is in oktober gekelderd naar het laagste niveau in dertien jaar. De forse daling volgt op de recente onrust over de hoge staatsschuld van het land, de politieke impasse rond de bezuinigingsmaatregelen van de overheid en de protesten tegen de stijgende kosten van levensonderhoud, die in veel Franse steden uitmondden in rellen en plunderingen.
Het cijfer dat de stemming onder consumenten meet, zakte volgens het Franse statistiekbureau Insee deze maand naar 80, van een niveau van 85 in september. Dat is het laagste niveau sinds juni 2013. Economen hadden gerekend op een onveranderde stand in oktober. Het consumentenvertrouwen in Frankrijk ligt al vijf jaar onder het langetermijngemiddelde van 100.
Het vertrouwen van consumenten geeft aan hoe optimistisch of pessimistisch ze zijn over de economie en hun eigen portemonnee. Het is vaak een indicator of consumenten extra geld willen uitgeven of juist gaan besparen.
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