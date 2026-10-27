AVINED: vooralsnog weinig vogelgriepvirus in de lucht

NIEUWEGEIN (ANP) - De uitbraak van vogelgriep bij een legpluimveebedrijf in het Groningse Lutjegast komt niet onverwacht, maar het lijkt er vooralsnog op dat er minder van het virus rondwaart dan voorgaande jaren. Dat zegt voorzitter Kees de Jong van brancheorganisatie AVINED. "We hopen op een wat rustiger vogelgriepseizoen."

Vorig jaar was het begin oktober al raak, aldus De Jong. "We hebben ook jaren gehad waarin er in september al volop uitbraken waren." Het gaat volgens hem in golfbewegingen. "Sommige jaren hebben we heel veel, en in andere nog geen handvol."

Dit jaar lijkt het wat rustiger, zegt de voorzitter. De uitbraak in Lutjegast is de eerste sinds juli. Om verdere verspreiding te voorkomen, worden de 45.000 dieren op het bedrijf gedood. AVINED betreurt dit voor het betreffende bedrijf. "Dit is vooral heel triest voor de pluimveehouder."

Hoger risico

De brancheorganisatie waarschuwde eerder deze maand al dat in de herfst het risico op vogelgriep weer toeneemt door de vogeltrek. Het virus verspreidt zich vooral via wilde vogels.

De uitbraak in Groningen is volgens De Jong geen reden tot paniek, maar hij hoopt wel dat iedereen nu weer "extra op scherp staat" bij het naleven van de hygiëneregels. "Helaas zijn we er de afgelopen jaren aan gewend geraakt. Er gaat geen jaar meer voorbij zonder vogelgriep. Het virus zit wereldwijd en we moeten ermee leren leven, zolang we niet vaccineren."