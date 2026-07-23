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Frans defensieconcern Thales ziet orders en omzet stijgen

Economie
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 7:50
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PARIJS (ANP/RTR) - Het Franse defensie- en ruimtevaartconcern Thales heeft in de eerste helft van 2026 veel meer orders ontvangen. Door de escalerende conflicten wereldwijd is de vraag naar onder meer bewakings- en defensiesystemen toegenomen.
Het concern ontving over de eerste zes maanden van 2026 orders ter waarde van 12,5 miljard euro, 21 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daaronder bevonden zich achttien orders met een waarde van 100 miljoen per stuk. Topman Patrice Caine bevestigde dat defensie daar "aanzienlijk aan bijdraagt". Defensie, goed voor ruim de helft van de groepsomzet, boekte ruim 13 procent meer omzet.
De omzet van de grootste defensie-elektronicagroep van Europa steeg met 7,8 procent tot bijna 11 miljard. De winst voor belasting klom met ruim 11 procent tot 1,37 miljard euro.
Thales kondigde eerder deze maand zijn plannen aan om het bedrijf Exail, dat marinedrones produceert, over te nemen voor ongeveer 3,9 miljard euro om zijn positie in de onderwateroorlogvoering te versterken.
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