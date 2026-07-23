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Chipbedrijf Besi rekent op verdere omzetgroei na sterke orders

Economie
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 7:52
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DUIVEN (ANP) - Chiptoeleverancier Besi rekent voor het derde kwartaal van 2026 op een verdere groei van de omzet, na een sterke stijging van de verkopen en de orders in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf uit Duiven blijft profiteren van de grote vraag naar geavanceerde chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI).
In het tweede kwartaal van 2026 behaalde Besi een omzet van bijna 250 miljoen euro, ruim 35 procent meer dan in het eerste kwartaal en bijna 69 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2025. De groei ten opzichte van vorig jaar was volgens het bedrijf voornamelijk te danken aan hogere AI-uitgaven voor fotonica, datacenters en hybride bonding-toepassingen, een nieuwe techniek van Besi waarmee verschillende soorten chips kunnen worden gestapeld en met elkaar kunnen worden verbonden.
Voor het derde kwartaal voorziet het bedrijf, dat apparatuur maakt voor de gespecialiseerde 'verpakking' van halfgeleiders, een omzetgroei van 10 tot 15 procent ten opzichte van het tweede kwartaal.
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