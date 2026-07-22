De gasopslag is nog nooit zo leeg geweest: dit is het verschil tussen de duurste en goedkoopste energieleverancier in 2026

Er zitten nogal wat prijsverschillen tussen de energie -aanbieders. Als je de balans opmaakt, zie je dat Eneco de duurste van de grote drie is. Slecht nieuws voor de zo'n 2,3 miljoen Eneco-klanten. En dat komt bovenop een tweede probleem, want de Nederlandse gasopslag staat op het laagste niveau ooit gemeten voor deze tijd van het jaar. Een combinatie die dit najaar weleens flink in de portemonnee kan gaan bijten.

Met een vaste gasprijs (1-jarig vast contract van zo'n 1,51 euro per kuub) is Eneco op dit moment de duurste van de grote drie energieleveranciers; Vattenfall (1,50 euro) en vooral Essent (1,39 euro) zijn goedkoper.

Reken je dat door voor een gemiddeld huishouden met een jaarverbruik van 1.000 kuub gas, dan betaal je bij Eneco al snel meer dan 120 euro per jaar extra ten opzichte van de goedkoopste leverancier in de markt — alleen al door je keuze van leverancier, nog vóórdat de winter is begonnen.

Overzicht gasprijzen bij 1-jarig vast contract:

Essent: € 1,39 per m³

PowerPeers: € 1,40 per m³

Energiedirect: € 1,40 per m³

Delta: € 1,41 per m³

ENGIE: € 1,46 per m³

Greenchoice: € 1,48 per m³

Budget Thuis: € 1,49 per m³

Vattenfall: € 1,50 per m³

Oxxio: € 1,51 per m³

Eneco: € 1,51 per m³

De gasopslag: nog nooit zo leeg voor deze tijd van het jaar

Het tweede probleem speelt zich ondergronds af. De Nederlandse gasopslagen staan momenteel op ongeveer een derde van hun capaciteit gevuld. Vorig jaar rond deze tijd was dat nog bijna anderhalf keer zoveel. Daarmee is dit het laagste niveau dat ooit voor deze datum is gemeten sinds er cijfers van worden bijgehouden.

Dat is op zichzelf geen reden tot paniek over de gaslevering: Nederland haalt ook LNG binnen uit landen als de VS en Qatar en is goed aangesloten op het Europese gasnetwerk. Maar het maakt de markt wel kwetsbaarder. Voor 1 november moet de voorraad weer op zo'n 74 procent staan en die aanvulling moet dus deze zomer en herfst gebeuren; tegen de prijs die de markt op dat moment vraagt.

Waarom dat de gasprijs opjaagt

En die marktprijs staat inmiddels flink onder druk. Door hernieuwde spanningen rond de Straat van Hormuz, de doorvoerroute voor een groot deel van 's werelds vloeibare aardgas, is de groothandelsprijs voor gas in ongeveer een maand tijd al met zo'n 50 procent gestegen. Voor leveranciers die nu moeten inkopen om hun voorraden op peil te brengen, betekent dat: duurder inkopen. En die rekening komt uiteindelijk bij de consument terecht.

Wat betekent dit voor jou

Heb je een lopend vast contract? Dan verandert er voorlopig niets aan je tarief, ongeacht wat er met de gasprijs gebeurt. Moet je binnenkort een nieuw contract afsluiten, of zit je nog bij een variabel of aflopend contract, dan is dit wel het moment om goed te vergelijken. Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste leverancier loopt momenteel al flink in de papieren. En met een historisch lege gasopslag die nog gevuld moet worden, is de kans groot dat die kloof richting de winter alleen maar groter wordt.