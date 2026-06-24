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Frans-Duits defensiebedrijf KNDS kondigt beursgang aan

Economie
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 10:18
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PARIJS/FRANKFURT (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het Frans-Duitse defensieconcern KNDS heeft woensdag zijn plannen voor een beursgang in Parijs en Frankfurt aangekondigd. Eerder deze week sloten Frankrijk en Duitsland al een overeenkomst over het eigendom van KNDS, dat onder meer tanks, artillerie en gevechtsvoertuigen bouwt.
Het was al bekend dat KNDS een notering nastreefde in Parijs en Frankfurt. Die beursgang moet binnen enkele weken plaatsvinden, aldus topman Jean-Paul Alary van KNDS. "Europa betreedt een nieuw tijdperk van defensie en veiligheid. Legers zijn in snel tempo aan het moderniseren en belangrijke defensiecapaciteiten op land aan het heropbouwen. De beursgang is een logische nieuwe stap voor KNDS", aldus Alary.
Parijs en Berlijn zullen ieder een belang van 40 procent in KNDS bezitten. Nu heeft Frankrijk nog de helft in handen. Daarvan wordt 10 procent naar de beurs gebracht. De andere 50 procent is in bezit van Duitse families. Die hebben een deal gesloten over een verkoop van 40 procent aan de Duitse staat. De resterende 10 procent wordt dan ook op de beurs verkocht.
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