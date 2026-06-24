VVD en CDA zakken mijlenver weg: “Als liberaal vind ik dit een hele nare peiling”

Het draagvlak voor het minderheidskabinet was al niet om over naar huis te schrijven, maar een recente peiling van Peil.nl laat pas echt zien hoe treurig het gesteld is met de regerende partijen.
Als er nu nieuwe verkiezingen zouden zijn, dan lijkt PRO met 25 zetels als grootste partij uit de bus te komen. Jettens D66 pakt een benauwde tweede plek (19), maar de radicaalrechtse partijen JA21 (18), FVD (17) en PVV (17) zitten op hun hielen.
Dilan Yesilgöz (VVD) weet slechts 17 zetels aan zich te binden, terwijl het CDA
het moet doen met 13 virtuele volksvertegenwoordigers.
VVD
-corifee Hans Weisglas wordt niet blij van de cijfertjes en roept uit op X: “Als liberaal en VVD-er vind ik dit een heel nare peiling. VVD even groot als PVV, FvD en JA21. Niet opgeteld, maar afzonderlijk.”