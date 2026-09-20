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Frans olieconcern TotalEnergies keert terug naar Venezuela

Economie
door anp
zondag, 20 september 2026 om 13:54
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CARACAS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies gaat terugkeren naar Venezuela. Het bedrijf heeft dit weekend een overeenkomst getekend met Venezuela voor samenwerking bij energieprojecten.
TotalEnergies tekende zaterdag hiervoor in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van het Venezolaanse staatsolieconcern PDVSA. Daarmee volgt het bedrijf het voorbeeld van andere westerse oliemaatschappijen die deals met Venezuela sluiten sinds de arrestatie van de voormalige president Nicolás Maduro door de Verenigde Staten begin dit jaar.
TotalEnergies trok zich in 2021 helemaal terug uit Venezuela door afscheid te nemen van olie- en gasprojecten. Het concern was sinds de jaren negentig aanwezig in het Zuid-Amerikaanse land. Topman Patrick Pouyanné had destijds gezegd dat dit besluit niet werd genomen vanwege de politieke situatie in het land, maar samenhing met plannen van het bedrijf om de uitstoot te verlagen.
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