Hoogste NAVO-militair verzekert dat Europa gaten VS kan dichten

De Europese NAVO-landen kunnen de gaten dichten die mogelijk vertrekkende Amerikaanse troepen laten vallen, verzekert de hoogste militair van de NAVO. "Een volwassen alliantie moet gewoon de gaten kunnen vullen", zegt voorzitter Giuseppe Cavo Dragone van de topmilitairen van de NAVO-landen. "En dat zijn we aan het doen."

De VS willen de verdediging van Europa, op die met kernwapens na, aan de Europese bondgenoten zelf overlaten en hun slagkracht elders inzetten. Er loopt een "evaluatie" die eind dit jaar moet uitwijzen waar in Europa nog Amerikaanse militairen gelegerd worden. De terugtrekking van bijna een derde van de huidige troepen, waarvan defensieminister Pete Hegseth in juni nog zou zijn weerhouden, ligt volgens bronnen van persbureau Reuters ook op tafel.

Cavo Dragone suste na overleg met de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten en zijn collega's de zorgen over de Amerikaanse plannen. Hoeveel Amerikanen vertrekken kan hij niet zeggen "want dit is nog niet besloten". Maar "we doen het samen met de Amerikaanse bondgenoot, want dat heeft de alliantie nodig".

'Posture review'

Het is Europese bondgenoten ook gelukt om in het voorjaar aanvullende troepen en materieel vrij te maken toen de VS aankondigden minder hulptroepen voor Europa te reserveren, sussen NAVO-bronnen. Nederland bijvoorbeeld bood toen Reaper-verkenningsdrones aan. Maar als de VS 25.000 militairen willen weghalen, zoals volgens Reuters de uitkomst kan zijn, kan Rusland dat volgens met name Oost-Europese landen ook opvatten als signaal dat de VS minder toegewijd zijn aan de verdediging van Europa.

Europese landen hopen al langer dat de Amerikaanse generaal die de NAVO-verdediging van Europa leidt het Pentagon weet te weerhouden van rigoureuze maatregelen. Deze Alexus Grynkewich is tegelijkertijd de baas van de Amerikaanse troepen in Europa en praatte vrijdag nog mee over de "posture review".