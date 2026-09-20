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Trump wil drones en scherpschutters in triomfboog

Samenleving
door anp
zondag, 20 september 2026 om 14:22
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn beoogde triomfboog ook een uitvalsbasis wordt voor scherpschutters en drones. Het bouwwerk moet als "militair complex" dienst kunnen doen, schrijft de president op sociale media. Hij zegt dat op aandringen van de krijgsmacht te hebben besloten.
De bouw van een triomfboog geldt als een van de paradepaardjes van Trump. Het bouwproject kreeg daarom in de media de bijnaam Arc de Trump, een knipoog naar de Arc de Triomphe in Frankrijk. De president zegt in zijn bericht op Truth Social dat andere belangrijke wereldsteden allemaal al erebogen hebben en dat Washington nu de grootste krijgt.
Trump presenteert de komst van de boog in zijn post niet alleen als een prestigeproject, maar hij linkt het nu ook nadrukkelijk aan de nationale veiligheid. Verder deelt hij weinig details over hoe de bouwplannen worden aangepast. "Er zal nergens ter wereld een faciliteit zoals deze zijn", belooft de president wel alvast.
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