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Frans parket kondigt onderzoek aan naar ontplofte squishy

Economie
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 17:13
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SAINT-OMER (ANP/BELGA) - In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een incident met een ontplofte squishy, een populair antistressspeelgoed. Dat meldt het parket van Saint-Omer zondag. Onlangs liep een 8-jarig jongetje tweedegraads brandwonden op toen een squishy in zijn gezicht explodeerde.
Het gaat om een bal gevuld met een kneedbare substantie. De omstandigheden van het incident worden nu verder nagegaan. Toezichthouders duiken ook in de kwestie.
De moeder van het slachtoffertje had in een Facebookpost, die ondertussen verwijderd is, aangegeven dat ze de jongen een zogenoemde Cool Mix Supergel had gegeven. Deze was gekocht bij een Smyths Toys-winkel. "Toen hij bij me kwam, was Melvyn in paniek. Ik probeerde de gel rond zijn mond weg te halen, maar de huid trok mee. Ik begreep meteen dat het ernstig was", vertelde de moeder aan een Franse krant.
Speelgoedketen Smyths Toys liet al aan het AD weten geen reden te zien om de squishy in Nederland uit de schappen te halen. Vragen over de kwestie wilde de keten aan de krant niet beantwoorden.
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