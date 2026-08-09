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Bol verwijdert reeks eclipsbrillen uit aanbod om veiligheidseisen

Economie
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 17:15
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UTRECHT (ANP) - Webwinkel bol heeft een twintigtal eclipsbrillen uit zijn assortiment verwijderd. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door Het Financieele Dagblad. Volgens haar was het voor bol onmogelijk te garanderen dat ze aan de eisen voldoen.
De laatste tijd zag bol een sterke toename van artikelen die als eclipsbril werden aangeboden. Verkopers speelden duidelijk in op de gedeeltelijke zonsverduistering die woensdag in Nederland te zien moet zijn. Bol merkte ook dat van brillen de productinformatie werd aangepast met claims over gebruik tijdens een zonsverduistering.
Maar zoiets kan zomaar niet. "Eclipsbrillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen", legt de woordvoerster uit. Bol heeft eclipsbrillen daarom ondergebracht in de categorie Veiligheidsbrillen, waarvoor aanvullende verkoopvoorwaarden gelden. Ook controleert de webshop vereiste productinformatie en documentatie. "Wanneer dit niet direct vastgesteld kan worden, kunnen artikelen tijdelijk worden geblokkeerd."
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