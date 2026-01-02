Frans postbedrijf opnieuw getroffen door cyberaanval

PARIJS (ANP/BELGA) - Het Franse postbedrijf La Poste is donderdag voor de tweede keer in korte tijd getroffen door een cyberaanval. De onlinediensten waren op nieuwjaarsdag daardoor tijdelijk moeilijk bereikbaar. Een soortgelijk incident verstoorde eerder al de pakjesafhandeling tijdens de kerstperiode.

De eerdere cyberaanval werd opgeëist door pro-Russische hackers. De website van La Poste was toen van 22 december tot 26 december moeilijk bereikbaar.

Bij de nieuwe cyberaanval op donderdag waren de websites van La Poste en de verwante La Banque Postale tijdelijk onbereikbaar, bevestigde La Poste aan het Franse persbureau AFP. Volgens de Franse krant Le Monde zette La Poste direct alles op alles om de situatie te herstellen. Ook benadrukte het bedrijf dat er geen gegevens waren gestolen en dat het betalingsverkeer geen gevaar liep.

Het parket van Parijs heeft de binnenlandse veiligheidsdienst (DGSI) en de nationale cybersecurityeenheid in Frankrijk opdracht gegeven de zaak te onderzoeken.