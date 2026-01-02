ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

22-jarige man tegen pijler van viaduct gebotst en overleden

Samenleving
door anp
vrijdag, 02 januari 2026 om 7:53
anp020126057 1
ROTTERDAM (ANP) - Een 22-jarige man is overleden nadat hij in de nacht van donderdag op vrijdag met zijn auto tegen een pijler van een viaduct is gebotst op de President Rooseveltweg in Rotterdam-Terbregge. De politie weet nog niet wat de oorzaak is van het ongeluk.
Het ongeval gebeurde rond 02.00 uur. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, zegt een woordvoerster van de politie.
De politie weet nog niet of gladheid op de weg een rol heeft gespeeld. Het KNMI heeft code geel afgegeven om sneeuw, hagel en bevriezing van natte weggedeelten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 514256263

Deze ietwat smerige tip verbetert je sportprestaties en maakt je slimmer

anp010126086 1

BBB wilde ‘oernederlandse traditie’ behouden: BBB-minister Moes vindt brand Vondelkerk 'groot verlies'

5AYJ8gGm8Eifmb8G8DkLSJ

Steeds meer mensen in je omgeving leven in de spanning van kanker. Of lijkt dat maar zo?

142346044_m

De 8 vragen die je altijd aan je dokter in het ziekenhuis moet stellen

ANP-546090635

Waarom de ayatollahs in Iran nu wankelen

ANP-546115217

"Collega’s hebben verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt"

Loading