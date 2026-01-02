22-jarige man tegen pijler van viaduct gebotst en overleden

ROTTERDAM (ANP) - Een 22-jarige man is overleden nadat hij in de nacht van donderdag op vrijdag met zijn auto tegen een pijler van een viaduct is gebotst op de President Rooseveltweg in Rotterdam-Terbregge. De politie weet nog niet wat de oorzaak is van het ongeluk.

Het ongeval gebeurde rond 02.00 uur. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, zegt een woordvoerster van de politie.

De politie weet nog niet of gladheid op de weg een rol heeft gespeeld. Het KNMI heeft code geel afgegeven om sneeuw, hagel en bevriezing van natte weggedeelten.