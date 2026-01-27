Premier Israël: pas wederopbouw Gaza na demilitarisatie

TEL AVIV (ANP/DPA/AFP) - De wederopbouw van de Gazastrook zal pas plaatsvinden als het gebied is gedemilitariseerd en Hamas-tunnels zijn vernietigd. Dat verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die op een persconferentie ook duidelijk maakte geen Palestijnse staat te zullen toestaan in het kustgebied. Israël houdt volgens de rechtse leider op veiligheidsgebied de controle over Gaza.

De verklaring van Netanyahu volgde op de terugkeer van het lichaam van de laatste gijzelaar uit Gaza. "Nu richten we ons op het voltooien van de twee resterende taken: het ontwapenen van Hamas en het demilitariseren van Gaza van wapens en tunnels", aldus de premier. "Dat zal goedschiks of kwaadschiks gebeuren. Maar hoe dan ook, het zal gebeuren."

Netanyahu had het ook over de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. "Als Iran de ernstige fout maakt om Israël aan te vallen, zullen we reageren met een kracht die Iran nog nooit heeft gezien."