Franse centrale bank verlaagt groeiverwachting om politieke chaos

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse economie groeit de komende twee jaar naar verwachting minder snel dan eerder verwacht, zo voorspelde de centrale bank maandag in zijn kwartaalrapport. Dat komt door de politieke onrust in het land, bovenop de wereldwijde onzekerheid die al een rem zet op de economische activiteiten.

Na een groei van 1,1 procent dit jaar zal de op een na grootste economie van de eurozone in 2025 naar verwachting met 0,9 procent groeien. Dit is een neerwaartse bijstelling ten opzichte van de eerder voorspelde 1,2 procent in september. Volgens de centrale bank zullen bezuinigingen van de overheid en politieke onzekerheid consumentenuitgaven en investeringen door bedrijven onder druk zetten.

Een reeks politieke crises dit jaar heeft Franse consumenten onzeker gemaakt, wat de toch al sombere economische vooruitzichten verder verslechtert. De dreiging van hogere Amerikaanse importtarieven draagt daar nog eens aan bij. Afgelopen vrijdag benoemde president Emmanuel Macron dit jaar al de vierde premier, nadat oppositiepartijen de vorige regering wegstuurden in een conflict over de begroting voor volgend jaar.