Franse centrale bank verlaagt groeiverwachtingen om handelsonrust

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse centrale bank verlaagt de groeiverwachtingen voor de economie als gevolg van de wereldwijde handelsspanningen door de Amerikaanse importheffingen. Volgens de Banque de France zal de Franse economie dit jaar en ook de komende jaren daardoor minder sterk groeien dan eerder voorspeld.

Voor dit jaar voorziet de centrale bank nu een groei voor de tweede economie van de eurozone met 0,6 procent en voor volgend jaar 1 procent. Hier werd in maart nog op 0,7 en 1,2 procent gerekend. De prognose voor 2027 is met 0,1 procentpunt verlaagd naar 1,2 procent groei.

Door de handelsonrust zijn veel Europese bedrijven voorzichtiger geworden met bijvoorbeeld investeringen en wordt ook de export ondermijnd. Volgens de centrale bank is er in het tweede kwartaal amper groei van de economische activiteit in Frankrijk te zien.